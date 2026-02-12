Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yapılan şikâyet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkemece ilk aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak savcılığın karara itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. İkinci kez hâkim karşısına çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi kapsamında değerlendirilen suçlama doğrultusunda tutuklandı.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede’nin adliyeden arka kapıdan çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolleri için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Öte yandan, Hasbi Dede’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Soruşturma sürecinin adli makamlarca sürdürüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."