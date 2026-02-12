Davarcıoğlu, mesajında Onikişubat’ın kurtuluşunun büyük bir gurur, derin bir minnet ve sarsılmaz bir inançla idrak edildiğini belirterek, bu toprakların istiklâl ve hürriyet uğruna canını ortaya koyan kahraman ecdadın emaneti olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş’ın destansı direnişinin, milletin iradesinin, imanının ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle kazındığını ifade etti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle şehrin büyük bir imtihandan geçtiğini hatırlatan Davarcıoğlu, acıların ve kayıpların yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve millet olma bilincinin en güçlü örneklerinin de bu süreçte ortaya konulduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın küllerinden yeniden doğma iradesi gösterdiğini belirten Davarcıoğlu, bu vakur halkın ne yaşadığı acıları ne de kahraman ecdadın destansı fedakârlıklarını unutmadığını kaydetti.

Onikişubat’ın kurtuluş ruhunun, bugün yeniden ayağa kalkışın da ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Davarcıoğlu, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye ve şehri daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Mesajının sonunda, başta Sütçü İmam olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Davarcıoğlu, aziz şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, Onikişubat Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.