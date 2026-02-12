Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesi'nden yapılan top atışlarıyla başladı. Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nın toka edildiği tören kapsamında, Valilik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından "Hür yaşadım, hür yaşarım" temalı kısa film gösterildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, törende yaptığı konuşmada, 12 Şubat'ın "Hür yaşadım, hür yaşarım" diyerek esareti reddeden bir şehrin, inancıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı şanlı bir destanın adı olduğunu söyledi.

Ünlüer, Maraş'ta yakılan bağımsızlık ateşinin yalnızca bir şehrin değil hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin kaderini aydınlattığını, 12 Şubat 1920'nin yokluklar içinde var olmayı başaran, vatanını namusu bilen bir halkın teslimiyeti asla kabul etmeyen duruşunun tarihe kazıdığı gün olduğunu vurguladı. Vali Ünlüer,

"Bu mücadele, silahın değil imanın, gücün değil kararlılığın zaferidir. Sütçü İmam'dan Arslan Bey'e, Senem Ayşe'den nice isimsiz kahramana uzanan bu şanlı direniş, Kahramanmaraş'a 'Kahraman' unvanını kazandıran ruhun en güçlü göstergesidir 12 Şubat, boyun eğmeyenlerin, esareti reddedenlerin ve hürriyetini canı pahasına savunanların diriliş günüdür." ifadelerini kullandı.

Vali Ünlüer, tarihin yalnızca zaferlerden ibaret olmadığına işaret ederek 6 Şubat 2023'te yaşanılan ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerin, Kahramanmaraş'ı derinden sarsarak binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve nice yuvanın enkaz altında kalmasına neden olduğunu hatırlattı.

Felakete rağmen şehrin tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi en zor zamanlarda dahi umudunu kaybetmeyip acıya teslim olmadan yeniden ayağa kalkma iradesi ortaya koyduğunu anlatan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Depremlerin ardından devletimizin tüm imkanları seferber edilerek Kahramanmaraş'ta kapsamlı bir ihya ve inşa süreci başlatılmıştır. Devlet-millet dayanışmasıyla yürütülen bu çalışmalar, 12 Şubat ruhunun bugün de ne kadar diri olduğunu açıkça göstermektedir. Güvenli, sağlam ve modern konutlarla vatandaşlarımız yeniden yuvalarına kavuşmakta, şehir hayatı adım adım normalleşmektedir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kamu hizmetlerine kadar her alanda daha dirençli yapılar yükselirken, Kahramanmaraş, geçmişinden aldığı güçle geleceğini kararlılıkla inşa etmektedir. Bu süreç, yalnızca fiziki bir dönüşüm değil aynı zamanda hürriyetine sahip çıkan bir şehrin diriliş azminin güçlü bir yansımasıdır."

Ünlüer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlar, milletvekilleri ve yerel yöneticilerin katkılarıyla sürdürülen çalışmaların, devlet-millet birlikteliğinin en somut örneklerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını dile getirdi.