Bu kapsamda, Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince Elbistan ilçesinde 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 21 adet cep telefonu ile 241 adet cep telefonu aksesuarı/emtia ele geçirildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Şubat 2026 tarihinde yapılan çalışmalarda 78,57 gram esrar maddesi ile 22 adet sentetik ecza hap bulundu. Bu operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aynı tarihte, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise;

318 paket gümrük kaçağı sigara, 103 adet elektronik sigara likiti, 92 adet elektronik sigara, 19,15 kilogram nargile tütünü, 1.940 dal doldurulmuş makaron sigara, 1 adet ısıtılmış sigara makinesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 364 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Söz konusu operasyonda 2 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.