Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan deprem konutlarının satış fiyatı ve ödeme koşulları, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'taki hak sahipleri tarafından olumlu karşılandı.

Karacasu Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarında oturan Esma Külek, depremde evinin yıkıldığını ve yeni evinde mutlu olduğunu belirtti.

"Evlerin fiyatları açıklandı, çok memnun oldum. Herkesin dediği gibi olmadı. Benim için çok iyi bir şey. Herkes için umduğumuzdan daha iyi oldu, çok da memnun olduk. Evimiz çok iyi, dört dörtlük. Her şeyimiz süper." ifadesini kullandı.

Hak sahibi Veli Karaboğa ise depremde 6 çocuğunu kaybettiğini ifade ederek, "Ben 2 yıldan beri bu evde oturuyorum, sağ olsun, var olsun, çok memnunuz” dedi.

Deprem taksitleri açıklandı, çok memnun kaldık. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Fiyatları duyunca çok sevindim. Yani sevinecek bir fiyat açıkladı, çok memnun kaldık. Biz bu fiyatı böyle ummuyorduk ama Cumhurbaşkanımız bize çok ucuz ev verdi." şeklinde konuştu.