Deprem Bölgesine Stratejik Yatırım

Aksu TV'nin Kahramanmaraş'ta 80 kız çocuğu için yapımına başlanılacak olan çocuk evleri sitesi için yaptığı destek yayınına TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bağlandı.

Demiroğlu TUSAŞ'ın deprem sonrası sorumluluk aldığı şehirlerden biri olan Kahramanmaraş’ta kurulan üretim tesisinin faaliyete geçtiğini ifade eden Demiroğlu, daha büyük ölçekli yatırımlar için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Kurulan altyapının, hem savunma sanayisine hem de bölgesel istihdama katkı sağlayacağı kaydedildi.

KAAN İçin Tarihi Adım

Yerli ve millî savunma sanayisinin simge projelerinden KAAN’ın Kahramanmaraş’tan havalanacak olması, şehir için de tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TUSAŞ yetkilileri, bu adımın Anadolu’da yüksek teknoloji üretiminin yaygınlaştırılması açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Sosyal Sorumlulukta Güçlü Destek

Öte yandan TUSAŞ, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında TUSAŞ Elini Uzat Derneği ve Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla 30 milyon TL bağış gerçekleştirdi. Bağışın, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacağı bildirildi.

TUSAŞ’ın hem savunma sanayisinde stratejik projeleri Anadolu’ya taşıması hem de sosyal sorumluluk alanındaki güçlü desteği, Kahramanmaraş’ta umut ve heyecan oluşturdu.