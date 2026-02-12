Etkinlik kapsamında 12 Şubat Parkı’nda bir araya gelen katılımcılar, sağanak yağışa rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca Kuvay-ı Milliye ruhunu yansıtan çete kıyafetleri ve kentin yöresel giysisi Maraş Abası giyen gençler, davul ve zurna eşliğinde korteje eşlik etti.

Yürüyüş esnasında kent protokolü, duygularını Aksu Haber mikrofonlarına paylaştı.

Yapılan açıklamalarda, Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesinin taşıdığı tarihi önem vurgulanırken, 12 Şubat ruhunun birlik ve beraberliğin en güçlü simgesi olduğu ifade edildi.

Vali Ünlüer: "12 Şubat hürriyetini canı pahasına savunanların diriliş günüdür."
Fener alayı, yağışa rağmen coşkulu anlara sahne olurken, katılımcılar marşlar eşliğinde kurtuluş sevincini hep birlikte yaşadı.