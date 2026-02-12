Gençlerin hem eğlenerek öğrenmesini hem de milli mücadele ruhunu yakından hissetmesini amaçlayan “Çete Destanı: Maraş’ın Kurtuluşu” mobil oyun turnuvasının ikinci etabı lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Şehir genelindeki tüm liselerde öğrenim gören gençlere açık olan turnuvada katılımcılar, Pusula Maraş öncülüğünde özel olarak geliştirilen “Çete Destanı: Maraş’ın Kurtuluşu” adlı mobil oyunu oynayarak dereceye girmek için kıyasıya rekabet edecek. Millî Mücadele döneminde Maraş’ta verilen kahramanlık mücadelesini dijital ortamda deneyimleme imkânı sunan oyun, gençlere tarihi olayları interaktif bir şekilde öğrenme fırsatı da sağlıyor.

Dereceye Giren İlk 20 Lise Öğrencisine İstanbul Gezisi Hediye

13 Şubat Cuma günü boyunca devam edecek organizasyonda öğrenciler, günün istedikleri saatinde oyuna giriş yaparak turnuvaya katılabilecek. Sadece Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda oynanabilen oyuna, yarışmaya özel olarak belirlenen “ede46” kodu ile dahil olunabiliyor. Gün boyu elde edilen skorlar üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek dereceyi yapan 20 lise öğrencisi ise İstanbul gezisiyle ödüllendirilecek.

Tüm Lise Öğrencileri Bu Özel Turnuvaya Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gençlerin sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda gelişimini desteklemeye yönelik projelerin artarak süreceği vurgulanırken, bu özel turnuva ile Kurtuluş Haftası coşkusunun genç nesillere yenilikçi yöntemlerle aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki tüm lise öğrencileri turnuvaya katılmaya davet edilerek, gençlerin hem eğlenceli bir rekabet ortamında yer almaları hem de şehrin kahramanlık tarihini daha yakından tanımalarının amaçlandığı ifade edildi.

“Çete Destanı: Maraş’ın Kurtuluşu” mobil oyun Android cihazlara pusula-maras-cete-destani-marasin-kurtulusu-mobil-oyun internet adresi üzerinden indirilebiliyor.