11 ve 12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Koç Pet istasyonlarında görev yapan çalışanlar yöresel çete kıyafetleri giyerek Kurtuluş mücadelesinin simge ruhunu yaşattı.

İstasyonlarda oluşan tarihi atmosfer, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken, milli mücadelenin izleri günlük hayatın akışı içerisinde bir kez daha hissedildi.

Koç Pet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç; 106 yıl önce yazılan kahramanlık destanının unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesinin her zaman gururla hatırlanacağını vurguladı.

Kurtuluş coşkusunun şehir genelinde hissedildiği bu özel günlerde Koç Pet’in gerçekleştirdiği anlamlı çalışma, vatandaşlardan takdir topladı.