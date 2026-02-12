Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesi'nden yapılan top atışlarıyla başladı. Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nın toka edildiği tören kapsamında, Valilik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından "Hür yaşadım, hür yaşarım" temalı kısa film gösterildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 106 yıl önce bu topraklarda bir şehrin ayağa kalktığını belirterek, korkunun değil imanın, esaretin değil hürriyetin safında yer aldığını belirtti.

İşgalin gölgesinin Maraş'ın üzerine çöktüğünde, şehrin kaderini başkalarının merhametine bırakmayıp yüreğindeki imanla kendi destanını yazmaya karar verdiğini, o destanın 22 gün 22 gece süren direnişe dönüşüp asla boyun eğmeyen bir iradenin adı olduğunu ifade eden Görgel, şöyle konuştu:

"Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun, bir milletin uyanışının sesi oldu. O ses, Maraş'ın sokaklarından Anadolu'nun dört bir yanına yayılan bir haykırışa dönüştü. Maraş'ta evler karargah, sokaklar cephe, camiler dua ve direnişin merkezi haline geldi. Yokluk vardı, kuşatma vardı, fakat teslimiyet yoktu. Her mahallede çeteler imanla yürüyordu.

Bu şehir, düşmana karşı çelikten bir irade sergileyerek dünyaya şu gerçeği ilan etti: 'Hürriyet, imanla korunan bir emanettir.' Arslanbey'in çağrısıyla birleşen yürekler, işgale karşı tarihe geçen bir direniş ortaya koydu. Maraş halkı, düzenli orduların dahi zorlanacağı şartlarda, birlik ve inançla zaferin yolunu açtı. O gün yazılan destan, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu güçlendiren bir meşaleye dönüştü ve Anadolu'nun yeniden ayağa kalkabileceğini tüm dünyaya gösterdi."