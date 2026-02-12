Yapılan faaliyetlerde;

Dulkadiroğlu ilçesinde 1 av tüfeği,

Afşin ilçesinde 1 tabanca ve 14 tabanca mühimmatı,

Pazarcık ilçesinde 1 tabanca,

Elbistan ilçesinde 2 av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 338 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca Onikişubat ilçesinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (30) isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Öte yandan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Sınai Mülkiyet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 3 ton toz deterjan ile 218 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Trafik Denetimleri de Arttı

Trafik Jandarması Timleri tarafından aynı dönemde 25.216 araç ve sürücü kontrol edildi. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla drone ile havadan denetimler gerçekleştirilirken, kuralları ihlal eden 116 araca işlem yapıldı.

Eğitim faaliyetleri kapsamında;

290 öğrenciye trafik bilgilendirmesi yapıldı,

283 okul servis aracı sürücüsü denetlendi,

Toplamda 913 yol kullanıcısına genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu açıkladı.