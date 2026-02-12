Sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABZ 021 plakalı cezaevi nakil aracı olarak kullanılan midibüs, Isparta-Ayyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 6 jandarma personeli ve 5 mahkum hafif yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın Afyonkarahisar'dan alınan mahkumların Isparta ve Alanya'daki cezaevlerine nakil edilmesi sırasında meydana geldiği öğrenildi.