Sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABZ 021 plakalı cezaevi nakil aracı olarak kullanılan midibüs, Isparta-Ayyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan 6 jandarma personeli ve 5 mahkum hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın Afyonkarahisar'dan alınan mahkumların Isparta ve Alanya'daki cezaevlerine nakil edilmesi sırasında meydana geldiği öğrenildi.