Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.