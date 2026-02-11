Seyir Halinde Telefon Kullanımına Kademeli Ceza
Yeni düzenlemeye göre araç kullanırken cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda:
-
2. ihlalde: 10 bin lira
-
3 ve üzeri ihlalde: Her seferinde 20 bin lira ceza ve 30 gün ehliyete el koyma
Yüksek Ses ve Ekran Donanımına Ağır Yaptırım
Araçta kamu huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinleyenlere 3 bin lira ceza kesilecek.
Sürücünün görüş alanında izleme cihazı bulundurulması ya da şartlara aykırı görüntü ve ses sistemi kullanılması halinde ise:
-
21 bin lira idari para cezası
-
30 gün trafikten men uygulanacak.
Emniyet Kemeri ve Koruyucu Sistemler Zorunlu
Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza verilecek.
Bir yıl içinde 4 ve daha fazla ihlal yapılması halinde sürücünün ehliyeti her seferinde 30 gün geri alınacak.
15 yaş altı çocukların kemer ya da çocuk bağlama sistemi kullanmadan yolculuk etmesine izin veren sürücülere ise 5 bin lira ceza uygulanacak.
Kask ve koruma gözlüğü takmayanlara da:
-
İlk ihlalde 2 bin 500 lira
- 2. ihlalde 5 bin lira
-
3 ve üzeri ihlalde 10 bin lira ceza kesilecek.
Olay Yerinden Kaçana Hem Para Hem Hapis
Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında zabıta izni olmadan olay yerini terk eden sürücülere:
-
46 bin lira idari para cezası
-
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
Ayrıca sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınacak.
Skuter ve Motorsuz Araçlar da Kapsamda
Elektrikli skuter ve motorsuz taşıt sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak.
Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girecek.
Yeni yasa teklifiyle birlikte trafik güvenliğinin artırılması ve can kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, basit görünen ihlallerin ağır sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekerek sürücüleri kurallara uymaya davet ediyor.