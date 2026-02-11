Seyir Halinde Telefon Kullanımına Kademeli Ceza

Yeni düzenlemeye göre araç kullanırken cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda:

2. ihlalde: 10 bin lira

3 ve üzeri ihlalde: Her seferinde 20 bin lira ceza ve 30 gün ehliyete el koyma

Yüksek Ses ve Ekran Donanımına Ağır Yaptırım

Araçta kamu huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinleyenlere 3 bin lira ceza kesilecek.

Sürücünün görüş alanında izleme cihazı bulundurulması ya da şartlara aykırı görüntü ve ses sistemi kullanılması halinde ise:

21 bin lira idari para cezası

30 gün trafikten men uygulanacak.

Emniyet Kemeri ve Koruyucu Sistemler Zorunlu

Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza verilecek.

Bir yıl içinde 4 ve daha fazla ihlal yapılması halinde sürücünün ehliyeti her seferinde 30 gün geri alınacak.

15 yaş altı çocukların kemer ya da çocuk bağlama sistemi kullanmadan yolculuk etmesine izin veren sürücülere ise 5 bin lira ceza uygulanacak.

Kask ve koruma gözlüğü takmayanlara da:

İlk ihlalde 2 bin 500 lira

2. ihlalde 5 bin lira

3 ve üzeri ihlalde 10 bin lira ceza kesilecek.

Olay Yerinden Kaçana Hem Para Hem Hapis

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında zabıta izni olmadan olay yerini terk eden sürücülere:

46 bin lira idari para cezası

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Ayrıca sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınacak.

Skuter ve Motorsuz Araçlar da Kapsamda

Elektrikli skuter ve motorsuz taşıt sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak.

Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yeni yasa teklifiyle birlikte trafik güvenliğinin artırılması ve can kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, basit görünen ihlallerin ağır sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekerek sürücüleri kurallara uymaya davet ediyor.