455 Bin Bağımsız Bölüm Tamamlandı

Deprem bölgesinde 433 bin 667’si konut, 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlandığı hatırlatıldı. Konutların uygun şartlarla ve sabit fiyat uygulamasıyla hak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Taksitler Sembolik Düzeyde

Daha önce İzmir, Elazığ ve Manavgat’ta uygulanan modelin deprem bölgesindeki 11 ilde de geçerli olacağı belirtilirken, taksitlerin vatandaşları zorlamayacak seviyede tutulduğu aktarıldı. Örnek olarak İzmir’de konut taksitlerinin 1.600 lira olduğu ve benzer şekilde sembolik rakamlarla ödeme planı oluşturulduğu ifade edildi.

Altyapı Devletten, Yüzde 50 İndirim

Afet konutlarının tüm altyapı bedellerinin devlet tarafından karşılandığı, kalan tutar üzerinden ise yüzde 50 indirim uygulandığı açıklandı. Toplam konut maliyetinin yaklaşık yüzde 65’inin kamu tarafından üstlenildiği belirtildi.

2 Yıl Ödemesiz, 18 Yıl Sabit ve Faizsiz

Ödeme planına göre hak sahiplerinden ilk iki yıl taksit alınmayacak. Ödemeler anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve 18 yıl boyunca sabit fiyat üzerinden, faizsiz şekilde devam edecek.

3+1 konutlar için 18 yıl boyunca aylık 8 bin 750 lira taksit uygulanacağı bildirildi. Ayrıca peşin ödeme yapmak isteyenler için de yasal düzenleme yapılabileceği, bu durumda konutların yaklaşık dörtte bir fiyatına alınabileceği ifade edildi.

Deprem bölgesindeki konutların uygun finansman modeliyle vatandaşlara sunulduğu vurgulanırken, çalışmaların kararlılıkla sürdüğü mesajı verildi.