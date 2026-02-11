Depremzedelere Konut Müjdesi: “18 Yıl Boyunca Sabit ve Faizsiz Olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’nda 6 Şubat depremlerinin ardından tamamlanan 455 bin bağımsız bölümle ilgili ödeme şartlarını açıkladı.

“Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor, dahası 2 yıl ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca da aynı fiyat ödenecek. 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacak.”

484 bin liradan; yani neredeyse 4’te 1’i fiyatına vatandaşların bu evleri alabileceği ifade edilirken kredi kullanmak isteyen vatandaşlara da kamu bankaları uygun şartlarda gerekli kolaylığı sunacağı belirtildi.

Ödemelerin anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacağını belirten Erdoğan, vatandaşların evlerine “çok uygun şartlarla” kavuşacağını ifade etti.

“455 Bin Konut Teslim Eden İktidarız”

Deprem sonrası yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, muhalefete de eleştiriler yöneltti.

“Söz verdiğimiz şekilde 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.”

Erdoğan, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların “asrın dayanışması” örneği olduğunu ifade etti.

Suriye Mesajı: “Bir Tek Canın Yitip Gitmesi Bizim de Canımızdan Can Kopmasıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de kalıcı barış ve istikrar vurgusu yaptı.

“Orada akan her damla kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri fark etmeksizin Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizim de canımızdan can kopması demektir.”

Erdoğan, Suriye’nin huzuru için bölge ülkeleriyle birlikte hareket edileceğini belirtti.

Zeynep Güneş’e Destek: “Bu Faşizan Zihniyeti Lanetliyorum”

Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik sözlere sert tepki gösterdi.

“Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir” ifadelerini kullanan anlayışı eleştiren Erdoğan, “Bu faşizan, bu ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum.” dedi.

Kadınların siyasette ve kamuda varlığına yönelik yasakçı zihniyetle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Terörsüz Türkiye Süreci

Erdoğan, “16 aydır sabotaj girişimlerine rağmen Terörsüz Türkiye sürecini başarıyla yürüttük.” diyerek Meclis’teki komisyonun raporunun tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

“Meclisimiz sürecin yeni aşamasında da görevini güvenle yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kabinede Görev Değişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki bakanlıkta nöbet değişimi yaşandığını duyurdu.

“Yılmaz Tunç ile Ali Yerlikaya'ya bugüne kadar hizmetleri için teşekkür ediyorum. Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.”