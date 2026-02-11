İş arayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni istihdam duyurusu İŞKUR’dan geldi. Kurumun resmi sisteminde yayımlanan Şubat ayı ilanlarına göre, farklı sektör ve meslek gruplarında olmak üzere yaklaşık 70 bin açık iş pozisyonu için personel alımı yapılacak.

Alımlar kamu kadrosu için değil, özel sektör firmaları tarafından gerçekleştirilecek. İŞKUR yalnızca aracılık hizmeti sunarken, işe alım süreci doğrudan işverenler tarafından yürütülecek.

80 İlde Personel Alımı Yapılacak

Şubat ayı verilerine göre Hakkari hariç Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde personel alımı yapılacak. En yüksek kontenjan ise büyükşehirlerde açıldı.

En fazla alım yapılacak iller şöyle:

İstanbul: 13.380 kişi

Ankara: 6.782 kişi

Bursa: 3.684 kişi

Kayseri: 3.584 kişi

İzmir: 3.159 kişi

Kocaeli: 3.134 kişi

Antalya: 2.605 kişi

Konya: 2.575 kişi

Mersin: 1.724 kişi

Manisa: 1.585 kişi

Toplamda 80 ilde, yüzlerce farklı meslek grubunda ilan yayımlandı.

En Çok Personel Aranan Kadrolar

Şubat ayı ilanlarında en yüksek kontenjan, beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarında toplandı. Üretim, sanayi, perakende ve hizmet sektörleri öne çıktı.

En çok alım yapılacak kadrolar:

Beden İşçisi (Genel): 12.991

Temizlik Görevlisi: 2.406

Satış Elemanı / Danışmanı: 1.167

Makineci (Dikiş): 1.098

Ön Muhasebeci: 1.017

Paketleme İşçisi: 995

Garson (Servis Elemanı): 990

Depo Görevlisi: 845

Kasiyer: 637

Büro Memuru: 566

Market Elemanı: 543

Şoför (Yük Taşıma): 533

Hemşire: 429

Forklift Operatörü: 392

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 387

Aşçı: 463

Kurye: 175

Sosyal Medya Uzmanı: 208

İnşaat Mühendisi: 122

Elektrik Mühendisi: 98

Mimar: 62

Rehber Öğretmen: 56

Listede hem vasıfsız hem de nitelikli personel pozisyonları yer alıyor.

KPSS Şartı Yok, Sınav Yok

İŞKUR üzerinden yayımlanan bu ilanlarda KPSS şartı aranmayacak. Adaylar herhangi bir yazılı sınava girmeden, doğrudan işverenle görüşmeye çağrılacak.

Genel başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

İlgili pozisyonun özel şartlarını taşımak

Görevi yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

Vardiyalı veya esnek çalışmaya uygun olmak

Her ilanın kendi özel kriterleri bulunduğu için adayların ilan detaylarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Eğitim Şartları

Şubat ayı ilanlarında eğitim seviyesi esnek tutuldu.

Başvuru yapabilecek eğitim düzeyleri:

İlkokul mezunları

Ortaokul mezunları

Lise mezunları

Ön lisans mezunları

Lisans mezunları

Birçok pozisyon için deneyim şartı aranmazken; özellikle beden işçisi, temizlik personeli ve paketleme işçisi kadrolarında tecrübe zorunlu değil.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru adımları:

esube.iskur.gov.tr adresine giriş yap T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yap “Açık İş İlanları” bölümüne tıkla İl ve meslek filtresi seç Uygun ilana “Başvur” butonuna bas

Dileyen adaylar, İŞKUR İl Müdürlüklerine giderek yüz yüze destek de alabiliyor.

Şubat 2026 İlanları İş Arayanlar İçin Fırsat

Şubat 2026 döneminde açılan yaklaşık 70 bin iş ilanı; özellikle KPSS’siz iş arayanlar, gençler, kadınlar ve meslek sahibi olmayan vatandaşlar için önemli bir istihdam kapısı olarak değerlendiriliyor.

Farklı sektörlerde geniş yelpazede açılan kadrolar, Türkiye genelinde iş gücü piyasasında hareketliliğin arttığını da gösteriyor. İş arayanların ilanları yakından takip ederek başvurularını geciktirmemesi öneriliyor.