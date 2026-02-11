İş arayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni istihdam duyurusu İŞKUR’dan geldi. Kurumun resmi sisteminde yayımlanan Şubat ayı ilanlarına göre, farklı sektör ve meslek gruplarında olmak üzere yaklaşık 70 bin açık iş pozisyonu için personel alımı yapılacak.
Alımlar kamu kadrosu için değil, özel sektör firmaları tarafından gerçekleştirilecek. İŞKUR yalnızca aracılık hizmeti sunarken, işe alım süreci doğrudan işverenler tarafından yürütülecek.
80 İlde Personel Alımı Yapılacak
Şubat ayı verilerine göre Hakkari hariç Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde personel alımı yapılacak. En yüksek kontenjan ise büyükşehirlerde açıldı.
En fazla alım yapılacak iller şöyle:
-
İstanbul: 13.380 kişi
-
Ankara: 6.782 kişi
-
Bursa: 3.684 kişi
-
Kayseri: 3.584 kişi
-
İzmir: 3.159 kişi
-
Kocaeli: 3.134 kişi
-
Antalya: 2.605 kişi
-
Konya: 2.575 kişi
-
Mersin: 1.724 kişi
-
Manisa: 1.585 kişi
Toplamda 80 ilde, yüzlerce farklı meslek grubunda ilan yayımlandı.
En Çok Personel Aranan Kadrolar
Şubat ayı ilanlarında en yüksek kontenjan, beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarında toplandı. Üretim, sanayi, perakende ve hizmet sektörleri öne çıktı.
En çok alım yapılacak kadrolar:
-
Beden İşçisi (Genel): 12.991
-
Temizlik Görevlisi: 2.406
-
Satış Elemanı / Danışmanı: 1.167
-
Makineci (Dikiş): 1.098
-
Ön Muhasebeci: 1.017
-
Paketleme İşçisi: 995
-
Garson (Servis Elemanı): 990
-
Depo Görevlisi: 845
-
Güvenlik Görevlisi: 763
-
Kasiyer: 637
-
Büro Memuru: 566
-
Market Elemanı: 543
-
Şoför (Yük Taşıma): 533
-
Hemşire: 429
-
Forklift Operatörü: 392
-
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 387
-
Aşçı: 463
-
Kurye: 175
-
Sosyal Medya Uzmanı: 208
-
İnşaat Mühendisi: 122
-
Elektrik Mühendisi: 98
-
Mimar: 62
-
Rehber Öğretmen: 56
Listede hem vasıfsız hem de nitelikli personel pozisyonları yer alıyor.
KPSS Şartı Yok, Sınav Yok
İŞKUR üzerinden yayımlanan bu ilanlarda KPSS şartı aranmayacak. Adaylar herhangi bir yazılı sınava girmeden, doğrudan işverenle görüşmeye çağrılacak.
Genel başvuru şartları:
-
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-
İŞKUR’a kayıtlı olmak
-
İlgili pozisyonun özel şartlarını taşımak
-
Görevi yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak
-
Vardiyalı veya esnek çalışmaya uygun olmak
Her ilanın kendi özel kriterleri bulunduğu için adayların ilan detaylarını dikkatle incelemesi gerekiyor.
Eğitim Şartları
Şubat ayı ilanlarında eğitim seviyesi esnek tutuldu.
Başvuru yapabilecek eğitim düzeyleri:
-
İlkokul mezunları
-
Ortaokul mezunları
-
Lise mezunları
-
Ön lisans mezunları
-
Lisans mezunları
Birçok pozisyon için deneyim şartı aranmazken; özellikle beden işçisi, temizlik personeli ve paketleme işçisi kadrolarında tecrübe zorunlu değil.
Başvurular Nasıl Yapılıyor?
Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Başvuru adımları:
-
esube.iskur.gov.tr adresine giriş yap
-
T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yap
-
“Açık İş İlanları” bölümüne tıkla
-
İl ve meslek filtresi seç
-
Uygun ilana “Başvur” butonuna bas
Dileyen adaylar, İŞKUR İl Müdürlüklerine giderek yüz yüze destek de alabiliyor.
Şubat 2026 İlanları İş Arayanlar İçin Fırsat
Şubat 2026 döneminde açılan yaklaşık 70 bin iş ilanı; özellikle KPSS’siz iş arayanlar, gençler, kadınlar ve meslek sahibi olmayan vatandaşlar için önemli bir istihdam kapısı olarak değerlendiriliyor.
Farklı sektörlerde geniş yelpazede açılan kadrolar, Türkiye genelinde iş gücü piyasasında hareketliliğin arttığını da gösteriyor. İş arayanların ilanları yakından takip ederek başvurularını geciktirmemesi öneriliyor.