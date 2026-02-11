Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.

Anne S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

- Oğlunu denize bırakıp çıktığını itiraf etmiş

S.G'nin polis sorgusunda, psikolojik problemlerinin olduğunu, Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nden Mudanya'ya gezmek için geldiğini, deniz kenarında yürürken oğlu M.B.G. ile denize girdiğini ve bir süre sonra onu denizde bırakarak çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.



"Kasten öldürme" suçundan gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan S.G. adliyeye sevk edildi.



S.G, savcılık ifadesinin ardından mahkemece Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine (YGAP) yatırılması kararlaştırıldı.



Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen M.B.G'nin cesediyle ilgili otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Bir iş binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, S.G'nin M.B.G'nin elinden tutarak Güzelyalı Yat Limanı'na doğru yürüdüğü ve yaklaşık 30 dakika sonra ıslak kıyafetler ve ayakkabısı, üzerindeki yeleği olmadan tek başına geriye döndüğü anlar kaydedildi.