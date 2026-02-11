Sektörün önde gelen firmalarını aynı çatı altında buluşturan organizasyon, hem yeni ürünlerin tanıtımı hem de iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.

Fuarın açılışında konuşan organizasyon yetkilileri, Kahramanmaraş’ın zorlu süreçlerden geçmesine rağmen her defasında güçlü şekilde ayağa kalkmayı başaran bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Şehrin üretim gücü ve ticari potansiyelinin bu tür organizasyonlarla daha da görünür hale geleceği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta ilk kez sektör bazlı fuarcılık faaliyetinin başlatıldığı belirtilirken, organizasyonu üstlenen Gli Fuarcılık’ın fuar markasının patentini aldığı açıklandı. İlk organizasyonun inşaat ve yapı teknolojileri alanında düzenlenmesinin ise deprem sonrası yeniden inşa ve dönüşüm süreciyle doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildi.

Fuar süresince ziyaretçiler; yapı malzemeleri, inşaat ekipmanları, yeni nesil yapı teknolojileri ve sektöre yönelik yenilikçi çözümleri yakından inceleme fırsatı bulacak. Katılımcı firmalar ise hem ürünlerini tanıtma hem de yeni ticari bağlantılar kurma imkânı elde edecek.

Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecine katkı sunması beklenen fuarın, şehir ekonomisine ve sektörel gelişime önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.