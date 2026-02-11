Olay, bu akşam saat saatlerinde İmran Kılıç Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. yönetimindeki 81 GD 568 plakalı otomobil, Önsen Mahallesi istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç adeta paramparça olurken kaza nedeniyle köprü üzerindeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.