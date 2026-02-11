Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerinde Kahramanmaraş’taki yol çalışmaları üzerinden yapılan eleştirilere sert yanıt verdi. Erdoğan, deprem bölgesinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının küçümsenmesine tepki gösterdi.

Deprem sonrası tamamlanan konut ve iş yerlerini hatırlatan Erdoğan, “Söz verdiğimiz şekilde 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. İmkansız denileni 3 yılda hayata geçirdik.” dedi.

Muhalefetin Kahramanmaraş’taki yolları gündeme taşımasını eleştiren Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmaları hedef alan açıklamalara karşı şu ifadeleri kullandı:

" Tüm bu gerçeklere rağmen, ana muhalefet ve yoldaşları bizi eleştiriyor. Yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmaları küçümsüyor. Yönettikleri şehirlerde insanlar kışın ortasında susuzluktan kıvranırken çöp, çamur, çukur hayatın rutini geline gelmişken bunlar 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Kahramanmaraş'taki yolları diline doluyor.

Şunu herkes bilecek, meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna bugün tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez.. 3 yıl sonra bile -cek'li, -cak'lı cümleler dışında somut projeleri olmayanların, iktidarımıza dil uzatması sadece hadsizlik değil, edepsizliktir" ifadelerini kullandı.