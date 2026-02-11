Tarihi Kapalı Çarşı’da, yaklaşık 100 yıllık bir aba, abacılık mesleğini kuşaktan kuşağa sürdüren esnaf tarafından özenle korunarak yaşatılıyor. Bu nadide parça, hem Maraş abacılığının tarihine hem de ustalığına ışık tutuyor.

Geçmişte Maraş abası; dayanıklılığı, sıcak tutması ve doğal yapısı sayesinde özellikle kış aylarında yaygın olarak kullanılıyordu. Yün ve keçeden yapılan abalar, zorlu iklim koşullarına karşı koruma sağlarken, sade ve vakur duruşlarıyla günlük yaşamın vazgeçilmez giysileri arasında yer alıyordu.

Günümüzde ise Maraş abası daha çok özel günlerde, kültürel etkinliklerde ve folklorik amaçlarla tercih ediliyor. Geleneksel formunu korurken modern dokunuşlarla üretilen abalar, kullanılan malzeme ve el işçiliğine göre farklı fiyat aralıklarında alıcı buluyor.

Yüzyıllardır süregelen bu zanaat, Kapalı Çarşı’daki ustaların emeğiyle hem geçmişi bugüne taşıyor hem de Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini geleceğe aktarmaya devam ediyor.