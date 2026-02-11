Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 – 13 Şubat tarihleri arasında şehir genelinde etkili olacak yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, şehir genelinde yağışların aralıklı olarak süreceği, perşembe akşamından itibaren ise etkisini artırarak kuvvetli sağanak şeklinde görüleceği bildirildi.

AKOM’dan yapılan açıklamada, yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtilirken, özellikle Göksun ve Nurhak’ta karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Rakımı yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışının etkili olabileceği vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olası risklere karşı sahada teyakkuz halinde olduğu belirtilen açıklamada; yağmursuyu hatları, mazgallar ve kritik noktalarda gerekli kontrollerin yapıldığı, ulaşım ağında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için iş makineleri ve müdahale ekiplerinin hazır bekletildiği kaydedildi.

Ayrıca kar yağışı ihtimali bulunan yüksek kesimlerde tuzlama ve yol açma ekiplerinin de hazır durumda olduğu aktarıldı.