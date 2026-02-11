Kaza, Türkoğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, 5 vatandaş yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.