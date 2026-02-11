Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün, “Hür yaşadım, hür yaşarım” diyerek esareti reddeden bir şehrin, inancıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı şanlı bir destanın adıdır.

12 Şubat 1920, yokluklar içinde var olmayı başaran, vatanını namus bilen bir halkın teslimiyeti asla kabul etmeyen duruşunun tarihe kazındığı gündür. Maraş’ta yakılan bağımsızlık ateşi, yalnızca bu aziz şehrin değil, hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin kaderini aydınlatmıştır. Bu direniş, silahın değil imanın, gücün değil kararlılığın zaferidir.

Sütçü İmam’dan Arslan Bey’e, Senem Ayşe’den nice isimsiz kahramanlara uzanan bu şanlı mücadele, Kahramanmaraş’a “Kahraman” unvanını kazandıran ruhun en açık göstergesidir. 12 Şubat, boyun eğmeyenlerin, esareti reddedenlerin ve hürriyetini canı pahasına savunanların diriliş günüdür.

Tarihimiz, zaferlerle birlikte ağır imtihanları da barındırmaktadır. 6 Şubat 2023’te yaşanan ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremler, Kahramanmaraş’ımızı derinden yaralamış; binlerce canımızı toprağa vermemize, nice yuvanın enkaz altında kalmasına sebep olmuştur. Ancak bu şehir, tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi en zor anlarda dahi umudunu kaybetmemiş, acıya teslim olmadan yeniden ayağa kalkma iradesini göstermiştir.

Depremlerin ardından devletimizin tüm imkanları seferber edilerek Kahramanmaraş’ta kapsamlı bir ihya ve inşa süreci başlatılmıştır. Devlet-Millet dayanışmasıyla yürütülen bu çalışmalar, 12 Şubat ruhunun bugün de diri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Güvenli, sağlam ve modern konutlarla birlikte hemşehrilerimiz yeniden sıcak yuvalarına kavuşmakta, şehir hayatı adım adım normalleşmektedir.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kamu hizmetlerine kadar her alanda daha dirençli yapılar yükselirken, Kahramanmaraş geçmişinden aldığı güçle geleceğini kararlılıkla inşa etmektedir. Bu süreç, yalnızca fiziki bir dönüşüm değil aynı zamanda hürriyetine sahip çıkan bir şehrin iradesinin ve diriliş azminin güçlü bir yansımasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin, yerel yönetimlerimizin ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla sürdürülen çalışmalar, millet–devlet birlikteliğinin en somut örneklerinden biri olarak tarihteki yerini almaktadır.

Bugün bizlere düşen en önemli görev, 12 Şubat’ta canı pahasına vatanını savunan ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, 6 Şubat’ta sergilenen sabır, metanet ve dayanışma ruhuyla Kahramanmaraş’ımızı daha güvenli, daha dirençli ve güçlü yarınlara taşımaktır. İnancımız odur ki bu şehir, dün olduğu gibi bugün de her türlü zorluğun üstesinden gelecek kudrete sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 12 Şubat Kurtuluş Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Kahramanmaraş’ımızın 12 Şubat Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi