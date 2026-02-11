Merkezi Ankara’da bulunan ve Kahramanmaraşlı öğrencilere burs desteği sağlayan vakıf tarafından hazırlanan dergi, 2026 yılına özel içeriğiyle dikkat çekti. Kurtuluş ruhunu, kentin kültürel birikimini ve edebi zenginliğini sayfalarına taşıyan yeni sayı, edebiyat ve düşünce dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Tanıtım programında konuşan katılımcılar, 12 Şubat’ın yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir direniş ve kimlik meselesi olduğunu vurguladı. Kahramanmaraşlı şair ve yazarlar, derginin hazırlanış sürecine dair görüşlerini paylaşırken, bu tür yayınların kentin kültürel hafızasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin içerikle hazırlanan “12 Şubat’ta Maraş” dergisi, hem kurtuluş mücadelesini gelecek nesillere aktarmayı hem de Kahramanmaraş’ın edebi mirasını yaşatmayı amaçlıyor.