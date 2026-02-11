Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumların iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sütçü İmam’ın ilk kurşunu attığı olay Uzunoluk Caddesi’nde temsili olarak canlandırıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, dönemin atmosferini yansıtan kostümler ve sahne performansları izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, tarihi anın canlandırılmasını büyük bir ilgiyle takip ederken, alkışlarla destek verdi.

Tiyatro gösterisinin ardından protokol üyeleri Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmelerde, Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunun sadece Kahramanmaraş’ın değil, tüm Anadolu’nun direniş ruhunu ateşlediği vurgulandı. Kurtuluş mücadelesinin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilen açıklamalarda, bu tür etkinliklerin milli bilinç ve tarih şuurunun canlı tutulmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Uzunoluk’ta yeniden hayat bulan o tarihi an, Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.