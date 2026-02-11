Kentte yaşayan nüfusun 584 bin 74’ünü erkekler, 562 bin 204’ünü ise kadınlar oluşturdu. Kahramanmaraş’ta nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 81 kişi olarak hesaplandı.

Veriler, kentin demografik yapısında dikkat çekici bir değişimi de ortaya koydu. Kahramanmaraş’ta ortanca yaş 2024 yılında 31,4 iken 2025’te 31,9’a çıktı. Erkeklerde ortanca yaş 31,1’den 31,6’ya yükselirken, kadınlarda ise 31,7’den 32,2’ye çıktı. Bu tablo, kent nüfusunun giderek yaşlandığını gösterdi.

Kahramanmaraş’ın toplam nüfusu 2024’te 1 milyon 134 bin 105 olarak kayıtlara geçmişti. 2025’te bu rakam 12 binden fazla artarak 1 milyon 146 bin 278’e ulaştı.

Kentte yıllık nüfus artış hızı 2023-2024 döneminde binde 15,5 olurken, 2024-2025 döneminde binde 10,7 olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan geçici nüfus kaybına rağmen Kahramanmaraş’ta nüfusun yeniden artış eğilimine girdiğini ortaya koyarken, ortanca yaştaki yükseliş ise demografik dönüşümün sürdüğüne işaret etti.