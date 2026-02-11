Temsili Fransız askerlerinin hamamdan çıkan Türk kadınlarına saldırmasıyla başlayan sahne, izleyenlere o günlerin karanlık atmosferini bir kez daha hissettirdi.

İş yeri önünde süt satan Sütçü İmam’ın, yaşananlara kayıtsız kalmayarak belindeki tabancayla ateş açması ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele’nin başladığı an dramatik bir şekilde yansıtıldı.

Canlandırma sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, özellikle gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Tarihi anın birebir yaşatıldığı etkinlikte, dönemin ruhunu yansıtan kostümler ve dekorlar büyük beğeni topladı.

Programın ardından törene katılan protokol üyeleri ve davetliler, vatandaşlara sıcak süt ikram etti. Süt ikramı, Sütçü İmam’ın hatırasını yaşatmak ve o direniş ruhunu simgesel olarak yeniden hatırlatmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, 12 Şubat’ın yalnızca bir kurtuluş günü değil; aynı zamanda inancın, cesaretin ve millet iradesinin zaferi olduğu vurgulandı. Kahramanmaraş’ın kendi imkânlarıyla işgale karşı direniş gösterdiği, bu yönüyle Türk Kurtuluş Savaşı tarihinde özel bir yere sahip olduğu ifade edildi.

106 yıl önce Uzunoluk’ta atılan o ilk kurşunun, bir şehrin kaderini değiştirdiği gibi bir milletin bağımsızlık mücadelesine de ilham verdiği hatırlatılarak, Sütçü İmam başta olmak üzere tüm kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.