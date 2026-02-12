Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaşanan gerginlik; Associated Press, Reuters, Euronews, New York Post ve Times of India gibi uluslararası medya kuruluşları tarafından son dakika gelişmesi olarak servis edildi.

AP: Atama Meclis’te Tansiyonu Yükseltti

Associated Press’in haberinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği kapsamında Akın Gürlek’i Adalet Bakanlığı görevine atamasının, TBMM’de tansiyonun hızla yükselmesine neden olduğu vurgulandı. Haberde, muhalefet milletvekillerinin atamaya sert tepki gösterdiği ve Meclis çalışmalarının sekteye uğradığı belirtildi.

Genel Kurul’da Gergin Başlangıç

Yabancı basında yer alan haberlerde, olayların çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda başladığı aktarıldı. CHP’li milletvekillerinin Gürlek’in Meclis’te yemin ederek göreve başlamasını engellemeye çalıştığı, itirazların kısa sürede sert tartışmalara dönüştüğü ifade edildi.

Sözlü atışmaların ardından yaşanan itiş kakış ve yumruklaşmaların kameralara yansıdığı belirtilirken, arbede nedeniyle Genel Kurul oturumuna kısa süreli ara verildiği bilgisine yer verildi.

New York Post: Türk Parlamentosunda Kavga

ABD merkezli New York Post, Adalet Bakanlığı’na yapılan atamanın ardından Türk Parlamentosu’nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktığını yazdı. Haberde, muhalefetin atamayı protesto ettiği, tansiyonun yükselmesiyle bazı milletvekillerinin fiziksel müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Uluslararası Medyada “Provokasyon” Vurgusu

Reuters, Euronews ve Times of India başta olmak üzere birçok yabancı medya kuruluşu, CHP’li milletvekillerinin Meclis’teki protestosunu ve yaşanan arbedeyi okuyucularına aktarırken, olayları “parlamentoda nadir görülen gerginlik” ve “yüksek tansiyonlu protesto” ifadeleriyle değerlendirdi.