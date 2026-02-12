Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,5 lira zam geldi. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 57 liraya, diğer şehirlerde ise 58-59 lira seviyelerine yükseldi.

12 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 57.03 57.76 30.29 İstanbul Anadolu 56.86 57.58 29.69 Ankara 57.96 58.87 30.17 İzmir 58.24 59.15 30.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.