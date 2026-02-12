Kahramanmaraş genelinde yağışlar aralıklarla etkisini sürdürürken, 12 Şubat Perşembe ikindi saatlerinden itibaren ve gece boyunca, ayrıca 13 Şubat Cuma öğle sonrasından geceye kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle yüksek ve dağlık kesimlerde yağış miktarları daha da artabilir.

Sel ve Su Baskını Uyarısı

Yetkililer; dere yataklarına yakın bölgeler, şehir içindeki alçak kesimler ve su akışının yoğunlaştığı yollar için uyarıda bulundu.

Şeker Dere, Kanlıdere, Pınarbaşı’nın aşağı kesimleri, Piazza çevresi ve sanayi bölgesi başta olmak üzere, suyun toplanma ihtimali bulunan alanlarda su baskını riski yüksek.

Yağışla birlikte yollarda oluşabilecek çukur ve göllenmelere karşı da sürücülerin dikkatli olması istendi.

Yüksek Kesimlerde Kuvvetli Kar Bekleniyor

Rakımı 1800 metre ve üzeri bölgelerde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Binboğa, Berit, Engizek, Koyunoluğu, Delihöbek ve Milcan gibi dağlık alanlarda mevcut kar örtüsünün üzerine 50–60 santimetre ek kar birikimi ihtimali bulunuyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Yağışın Etkili Olacağı Bölgeler

Yağışların; Andırın, Başkonuş, Geben, Çiğşar, Çokak, Çukurhisar bölgesi, Kayranlı Dağı, Suçatı, Ilıca, Çağlayancerit ve Nurhak çevrelerinde daha yüksek miktarlarda görülmesi bekleniyor.

2–3 Gün Kritik

Uzmanlar, önümüzdeki 2–3 günün ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmasını, zorunlu olmadıkça riskli güzergâhlardan kaçınmasını istedi.