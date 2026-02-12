Mahir Ünal, Edirne’de gerçekleştirdiği program kapsamında AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Ünal, kentte yürütülen parti faaliyetlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve teşkilat üyeleriyle görüşen Ünal, sahadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, teşkilatın yürüttüğü faaliyetler, yerel düzeyde hayata geçirilen projeler ve önümüzdeki döneme dair planlamalar masaya yatırıldı.

Edirne’nin sahip olduğu tarihi miras ve kültürel zenginliğin siyasal çalışmalara da güç kattığını ifade eden Ünal, köklü devlet geleneğine sahip şehirlerde teşkilat yapısının daha bilinçli ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini vurguladı. Bu noktada Edirne teşkilatının önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Siyasetin süreklilik ve fedakârlık gerektiren bir alan olduğuna dikkat çeken Ünal, istikrarlı ve uyumlu çalışan teşkilatların sahada güçlü sonuçlar elde ettiğini dile getirdi. Ziyaretin sonunda teşkilat mensuplarına emekleri için teşekkür eden Ünal, Edirne’deki çalışmaların önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.