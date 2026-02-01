Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde neredeyse tamamı hasar gören kentin altyapısının yenilenmesi yönündeki çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (KASKİ), kentte içme suyuna erişim başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur isale hatlarının yenilenmesi için 100'den fazla noktada aynı anda çalışma yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan afet sonrası kentin altyapısında ciddi sorunlar oluştuğunu hatırlattı.

Altyapının yenilenmesine yönelik başlatılan hamleyle kent genelinde aynı anda 100'den fazla noktada canhıraş çalışma yürütüldüğünü anlatan Görgel, proje bedelinin 20 milyar lirayı aştığını söyledi.

Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin olduğu ilk andan itibaren bölge halkını bir an olsun yalnız bırakmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şehre vermiş olduğu altyapı hibesi çok önemli bir şekilde yolumuzu açtı. 12 milyar TL değerindeki hibeyle bu işe başlanmıştı. Sonra Büyükşehir Belediyemiz olarak bizlerin kullanmış olduğu krediler, öz kaynaklarımızla işin sonunda 20 milyar TL'yi aşan bir altyapı hamlesiyle şehir gerçekten uzun yıllar altyapı probleminden kurtulmuş olacak.

Peyderpey altyapıya ilişkin çalışmalarımız da devam edecek. Şu anda altyapı çalışması yaptığımız yerlerde en az 50 yıl herhangi bir çalışmaya gerek kalmayacağı kanaatindeyiz. Şu anda otomasyon sistemine entegre ediyoruz. Artık yaptığımız işi görünür kılıyoruz. Daha önceki dönemlerde ne vanalama sistemimizde ne de boruların görüntüleme sistemlerinde hiçbir veri yoktu. Şu anda verileriyle beraber gerçekten güçlü bir sistemi inşallah hayata geçirmeye çalışıyoruz."