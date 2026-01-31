Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ile Pazarcık Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Kacır, “Bugün organize sanayi bölgelerimizde 43 binden fazla hemşehrimiz, alın teriyle Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlıyor” dedi.

Sanayinin, istihdamın ve üretimin Türkiye’nin büyümesindeki en önemli lokomotiflerden biri olduğunu ifade eden Kacır, Kahramanmaraş’ın bu alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Deprem sonrası dönemde sanayi altyapısının hızla toparlandığını belirten Bakan Kacır, hayata geçirilen sanayi ve teknoloji projelerinin hem şehir ekonomisine hem de istihdama önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Açılışı yapılan projelerin ve anahtar teslimi gerçekleştirilen iş yerlerinin üretim gücünü daha da artıracağını vurguladı.

Programın sonunda Pazarcık Sanayi Sitesi’nde tamamlanan iş yerlerinin hak sahiplerine anahtarları teslim edilirken, tören katılımcılardan yoğun ilgi gördü.