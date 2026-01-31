Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ile Pazarcık Küçük Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarına değinerek başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, deprem sonrası kenti yalnız bırakmayan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Görgel, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, hayata geçirilen sanayi ve teknoloji yatırımlarının şehrin ekonomik toparlanmasına ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılışı yapılan projelerin ve anahtar teslimi gerçekleştirilen iş yerlerinin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını temenni eden Başkan Görgel, sanayi altyapısını güçlendiren bu yatırımların kentin geleceğine önemli bir ivme kazandıracağını söyledi. Tören, hak sahiplerine anahtarların teslim edilmesiyle sona erdi.