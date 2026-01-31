Partililerin ve teşkilat mensuplarının bir araya geldiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş’ta teşkilat olarak güçlü bir uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı. İl Başkanı Gül, deprem sonrası süreçte teşkilatların sahada aktif rol aldığını belirterek, şehrin yeniden ayağa kalkması için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Danışma Meclisi toplantılarının teşkilat içi istişare açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Gül, katılımcıların görüş ve önerilerinin yol haritasının belirlenmesinde yol gösterici olduğunu söyledi. Program, değerlendirmelerin ardından sona erdi.