İran devlet televizyonunun aktardığına göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan “Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu”, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda doğrudan hedef alındı. Yetkililer, saldırıda şu ana kadar 24 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun bilinçli şekilde vurulduğunu ve can kaybının artabileceğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA ise ilk belirlemelerde 5 öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, ilerleyen saatlerde bilanço ağırlaşmıştı.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, devam eden İsrail-ABD saldırılarına ilişkin bir bildiri yayımlayarak halkı uyardı. Bildiride, Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerin hedef alınabileceği belirtilirken, vatandaşların güvenli bölgelere yönelmeleri ve kalabalık alanlardan uzak durmaları istendi. Devlet kurumlarının geçici süreyle yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı duyuruldu.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken başlayan saldırılarda başta Tahran olmak üzere birçok kent hedef alındı. İran ordusu ise saldırılara balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiğini açıkladı. Bölgedeki gerilimin hızla tırmanması, uluslararası kamuoyunda endişeye yol açtı.