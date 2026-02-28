Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle İran’daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek Türk vatandaşlarına yönelik bir güvenlik duyurusu yayımladı. Yapılan açıklamada, İran’da bulunan vatandaşların güvenli bölgelerde kalmaları, askeri alan ve binalardan uzak durmaları ve acil durumlar dışında dışarı çıkmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.

Büyükelçilik ayrıca, İran’a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarından acil durumlar haricinde seyahatlerini ertelemelerini istedi. Türkiye ile İran arasındaki kara sınır kapılarına ilişkin bilgi de paylaşılan duyuruda, Esendere, Kapıköy ve Gürbulak sınır kapılarının açık olduğu ve vatandaşların kara yoluyla Türkiye’ye dönebileceği belirtildi.

Açıklamada, güncel gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı ile İran’daki Türk temsilciliklerinin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan, acil durumlarda vatandaşların ulaşabileceği iletişim bilgileri de paylaşıldı. Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin yanı sıra Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz, Urumiye ve Meşhed Başkonsolosluklarının telefon ve e-posta adreslerinin 7/24 hizmet verdiği bildirildi.

Acil durum iletişim numaraları

Vatandaşların acil durumlarda ulaşabilecekleri hatlar ve temsilcilik bilgileri ise şu şekilde paylaşıldı:

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Tahran Büyükelçiliği: +98 912 130 22 58 ([email protected])

Tebriz Başkonsolosluğu: +98 910 269 28 77 ([email protected])

Urumiye Başkonsolosluğu: +98 910 268 20 99 ([email protected])

Meşhed Başkonsolosluğu: +98 900 474 17 07 ([email protected])