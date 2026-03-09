APP Plakalar İçin Denetimler Başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların kullanımıyla ilgili yeni bir süreç başlatıldı.

Bakanlık talimatı doğrultusunda kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde mart ayı sonuna kadar cezai işlem yerine bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yürütülecek.

Bu süreçte sürücülere plakalarını standart hale getirmeleri için süre tanındı.

140 Bin TL Ceza Uygulanacak

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında 27 Şubat 2026’dan itibaren APP plaka kullanan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanması kararlaştırılmıştı.

Yeni düzenlemeye göre standart dışı plaka kullanan sürücülere:

140 bin TL idari para cezası

Sürücü belgesine 30 gün el koyma

Aracın 30 gün trafikten men edilmesi

yaptırımları uygulanacak.

Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise cezanın iki katına çıkarılacağı bildirildi.

1 Nisan’a Kadar Ceza Yok

Yetkililerden alınan bilgiye göre vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 1 Nisan 2026 tarihine kadar cezai işlem uygulanmayacak.

Bu süre boyunca polis ve jandarma ekipleri sürücülere bilgilendirme yaparak plakaların standart hale getirilmesi konusunda yönlendirme yapacak.

APP Plaka Nasıl Değiştirilecek?

Standart dışı plaka kullanan sürücülerin öncelikle şu adımları izlemesi gerekiyor:

Polis merkezi veya jandarma karakoluna plaka kayıp ihbarı yapılması Noterden plaka basım talep belgesi alınması Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı yetkili plaka basım odalarına başvuru yapılması

Sosyal Medyadaki Plaka İlanlarına Dikkat

Yetkililer, sosyal medya üzerinden ücret karşılığında plaka basımı yapacağını iddia eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Plaka basım işlemlerinin sadece yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılması gerektiği, aksi durumda sürücülerin mağduriyet yaşayabileceği vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da APP plaka kullanan sürücülerin plakalarını kısa süre içinde standart hale getirmeleri gerekiyor. 1 Nisan sonrası yapılacak denetimlerde ise ağır cezalar uygulanacak.