2026 Ramazan Bayramı Hangi Gün Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta sona erecek.

Ramazan ayının ardından kutlanan Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

Bayram günleri şu şekilde olacak:

19 Mart 2026 Perşembe: Arefe günü

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

Bu takvime göre bayramın üç günü hafta sonuna denk geliyor.

Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

Resmi takvime göre Ramazan Bayramı tatili arefe günü yarım gün ve bayramın üç günü olmak üzere uygulanacak.

Bayramın cuma günü başlaması ve hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle mevcut takvime göre resmi tatil süresi kısa olacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi idari izin verilmesi halinde tatilin uzatılması mümkün olsa da şu an için 9 günlük tatil konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Öğrenciler İçin Çifte Tatil

2026 yılında dikkat çeken bir diğer detay ise okullardaki ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretim takvimine göre:

16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında okullarda ikinci ara tatil yapılacak.

Bu durum öğrenciler için bayramla birlikte daha uzun bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor.

Tatilin Uzatılması Bekleniyor mu?

Geçmiş yıllarda Ramazan Bayramı tatili bazı dönemlerde idari izinlerle 9 güne kadar uzatılmıştı.

Ancak 2026 yılında bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılma ihtimali şimdilik düşük görülüyor.

Yine de tatilin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda son karar Cumhurbaşkanlığı ve kamu kurumlarının yapacağı resmi açıklamalarla netleşecek.