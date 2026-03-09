407 Sanık Hakim Karşısında

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda gerçekleştirildi.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra:

Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu

İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş

İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya

Avukatı Mehmet Pehlivan

gibi isimler de katıldı.

Duruşmada bazı tutuklu sanıklar ise SEGBİS sistemi üzerinden bağlandı.

Mahkeme Salonunda Yoğun Katılım

Duruşmayı izlemek için salonda yoğun bir katılım oluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda izleyici duruşmayı takip etti. Ayrıca yabancı basın mensupları ve bazı baro başkanları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme çevresinde ve duruşma salonunda jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Savunmalar Alınmaya Başladı

Mahkeme heyeti başkanı, ilk duruşmada tutuklu sanıkların savunmalarının alınacağını belirtti. Duruşmaların nisan ayına kadar haftada dört gün yapılmasının planlandığı açıklandı.

Mahkeme başkanı ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının en son alınmasının planlandığını ifade etti.

Mahkemede Gergin Anlar

Duruşma başlamadan önce Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, müvekkilinin kısa bir selamlama konuşması yapmak istediğini dile getirdi. Mahkeme başkanı ise böyle bir usulün bulunmadığını belirterek talebi reddetti. Bunun üzerine İmamoğlu söz almak istediğini ifade etti.

Mahkeme başkanı söz hakkı verilmediğini belirterek mikrofonun kapatılmasını istedi. İmamoğlu’nun kürsüye gelerek konuşmak istemesi üzerine mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bozulmaması konusunda uyarıda bulundu.

Salondaki bazı izleyiciler ve avukatların tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı jandarmaya salonu boşaltma talimatı verdi ve duruşmaya ara verildi.

Duruşma Aranın Ardından Yeniden Başladı

Yaklaşık iki saatlik aranın ardından duruşma yeniden başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, izleyicilere alkış ve slogan atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Duruşma salonunda güvenlik önlemleri artırılırken, sanıklar jandarma eşliğinde yeniden salona getirildi.

Mahkeme heyeti, avukatlara usule ilişkin beyanlarını sunmaları için söz verdi.

Yargılama Süreci Devam Ediyor

407 sanığın yargılandığı davada savunmaların alınmasıyla birlikte yargılama sürecinin uzun bir süre devam etmesi bekleniyor.

Mahkeme, ilk etapta tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlamayı planlarken, sonraki celselerde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağı bildirildi.