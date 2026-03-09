Gram Altın Geriledi

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın piyasasında gram altın sabah saatlerinde 7 bin 271 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, haftayı 7 bin 302 liradan kapatmıştı.

Yeni haftanın ilk işlemlerinde ise fiyatların bir miktar gerilediği görüldü.

Kahramanmaraş’ta Güncel Altın Fiyatları

Kahramanmaraş kuyumcu piyasasında güncel rakamlara göre:

Gram altın: 7.271 TL

Çeyrek altın: 12.273 TL

Cumhuriyet altını: 48.536 TL

Öte yandan Kapalıçarşı ve uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 5.128 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Kuyumcu piyasasında ayrıca:

Tam altın satış: yaklaşık 49.280 TL TÜGVA’nın geleneksel aile iftarı yoğun katılımla gerçekleşti İçeriği Görüntüle

Yarım altın satış: yaklaşık 24.640 TL

Çeyrek altın satış: yaklaşık 12.320 TL

seviyelerinde alıcı buluyor.

Altın Fiyatları Neden Geriliyor?

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki düşüşte birkaç önemli faktör etkili oluyor.

Özellikle doların güç kazanması, altın üzerinde baskı oluştururken küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri de enflasyon beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Bu durum merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflatıyor.

Faiz beklentilerinin değişmesi ise altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getiriyor.

Küresel Gelişmeler Altını Etkiliyor

Analistler ayrıca Avrupa’da bazı merkez bankalarının savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın satışına yöneldiği yönündeki haberlerin de piyasada baskı yarattığını belirtiyor.

Piyasalarda bugün özellikle Almanya sanayi üretimi verileri ve Orta Doğu’daki gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Kahramanmaraş’ta Yatırımcılar Fiyatları Takip Ediyor

Kahramanmaraş’ta özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

Kuyumcular, piyasalardaki dalgalanmanın devam edebileceğini belirterek vatandaşların günlük fiyat hareketlerini takip ederek işlem yapmaları gerektiğini ifade ediyor.