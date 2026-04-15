TUS Sonuçları Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı TUS 1. dönem sınav sonuçlarını duyurdu.

15 Mart’ta gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci tamamlanırken, adayların sonuçları erişime açıldı.

TUS Sonuç Sorgulama Ekranı

Adaylar sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilir:

👉 Sonuç Sorgulama Ekranı:

https://sonuc.osym.gov.tr/

Sonuçlara erişim için:

T.C. kimlik numarası

Aday şifresi

gerekiyor.

STS Tıp Sonuçları da Açıklandı

Aynı tarihte gerçekleştirilen 2026 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları da eş zamanlı olarak ilan edildi.

Adaylar her iki sınavın sonuçlarını da aynı sistem üzerinden görüntüleyebilecek.