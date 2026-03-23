2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler bugün itibarıyla yeniden sıralarına döndü. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerinde hareketlilik yaşanırken, öğrenciler ve öğretmenler ders yılına kaldıkları yerden devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Ara Tatil Açıklaması! Ara Tatiller Kaldırılacak mı?
Yaklaşık 9 gün süren tatilin ardından başlayan yeni süreçte, öğrencileri yoğun bir eğitim dönemi bekliyor.

SINAV MARATONU BAŞLIYOR

Bu dönem özellikle 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için kritik bir süreç olacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran’da yapılacak.

Üniversite adaylarını yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran’da uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler için eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarihte son ders zilinin çalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline girecek.