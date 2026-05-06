Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Yeni Sistem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yeni yönetmeliğin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yeni düzenleme ile yaşlı bakım hizmetlerinin Türkiye genelinde daha standart, sürdürülebilir ve ihtiyaç odaklı hale getirileceği belirtildi.

Yeni uygulamayla birlikte yaşlı bireylerin bakım ihtiyacına göre farklı hizmet modelleri devreye alınacak.

Huzurevlerine Kabul Şartları Değişti

Yönetmelikte dikkat çeken değişikliklerden biri de huzurevlerine kabul kriterleri oldu.

Yeni düzenlemeye göre huzurevlerine kabulde esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak belirlendi. 60 ile 70 yaş arasındaki vatandaşların ise yalnızca kısmi veya tam bağımlı olmaları halinde kuruma kabul edileceği açıklandı.

Bakanlık, bu düzenlemeyle bakım hizmetlerinin daha ihtiyaç odaklı sunulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Risk Esaslı Öncelik Sistemi Geliyor

Yeni yönetmelik kapsamında “risk esaslı önceliklendirme sistemi” de uygulanacak.

İhmal edilen, istismara uğrayan veya bakım hizmetine erişemeyen yaşlı bireylerin hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesi için öncelikli değerlendirme yapılacak.

Bu sistemle özellikle korunmaya ihtiyaç duyan yaşlıların hizmetlere erişiminin hızlandırılması amaçlanıyor.

4 Kademeli Yeni Bakım Modeli

Yeni dönemde yaşlı bakım hizmetleri dört ayrı model üzerinden yürütülecek:

Bağımsız yaşam

Gözetimli yaşam

Profesyonel destekli bakım

İleri ve ağır bakım modeli

Bakanlık, vatandaşların ihtiyaç düzeyine göre uygun hizmet modeline yönlendirileceğini açıkladı.

Yeni Uzmanlık Alanları Devreye Girecek

Yönetmelikle birlikte yaşlı bakım hizmetlerinde görev alacak personel yapısı da genişletildi.

Yeni sistemde “ergoterapist” ve “gerontolog” unvanları da hizmet kadrolarına dahil edildi. Böylece yaşlı bireylerin hem fiziksel hem sosyal yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Fiziki Standartlar Güncellendi

Kuruluşların fiziki altyapısına ilişkin standartlar da yeniden düzenlendi.

Erişilebilirlik, güvenlik ve yaşam konforunu artırmaya yönelik yeni kriterlerin uygulanacağı belirtilirken, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını daha güvenli şekilde sürdürebilmeleri için yeni teknik düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.

Gündüzlü Bakım Modelleri Öne Çıkacak

Bakanlık açıklamasında, durumu uygun olan bireylerin öncelikle gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezlerine yönlendirileceği bildirildi.

Bu uygulamayla hem yaşlı bireylerin sosyal yaşamdan kopmaması hem de kurum bakımındaki yoğunluğun dengelenmesi hedefleniyor.

Yeni yönetmelikle birlikte T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne ait dinlenme ve bakımevlerinin de tek çatı altında toplandığı açıklandı.