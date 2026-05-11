Okul Yöneticileri İçin Yeni Dönem Resmen Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında görev alacak yöneticiler için hazırlanan Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, 16 Mayıs itibarıyla başlayacak. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek programla okul yöneticilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve eğitim kurumlarında yönetim kalitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni uygulama, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında zorunlu hale getirildi. Buna göre, yöneticilik görevine atanacak kişilerin bu programa katılması artık mecburi olacak.

Yaklaşık 35 Bin Kişi Eğitime Katılacak

Türkiye genelindeki 81 ilde uygulanacak programa yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayı dahil edilecek.

Program kapsamında eğitime alınacak gruplar şöyle:

4 ila 8 ders yılını tamamlayan mevcut okul yöneticileri

Norm kadro fazlası durumundaki yöneticiler

EKYS’yi kazanarak ilk kez yönetici olacak adaylar

Daha önce yöneticilik yapıp yeniden görevlendirilecek isimler

İlk etapta mevcut yöneticiler ve norm fazlası yöneticiler eğitime alınacak.

İlk Grup Eğitimleri 14 Haziran’da Tamamlanacak

İlk grup eğitimleri 16 Mayıs 2026’da başlayacak ve 14 Haziran 2026’da sona erecek.

Eğitimlerin, okullardaki ders akışını aksatmaması amacıyla hafta sonları yüz yüze hizmet içi eğitim modeliyle yapılacağı bildirildi.

İlk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik ikinci etap eğitimler ise ayrı takvimle uygulanacak. Bu gruptaki adaylar eğitim sonunda ayrıca yazılı sınava da girecek.

64 Saatlik Yoğun Eğitim Programı

Yeni yönetici yetiştirme modeli toplam 20 farklı ders ve 64 saatlik kapsamlı eğitimden oluşuyor.

Programda öne çıkan başlıklar şunlar:

Eğitim liderliği

Yönetim ve koordinasyon

Yönetsel etik ve değerler

Kültürel duyarlılık ve iş birliği

Kişisel ve mesleki gelişim

Kurum sağlığı ve güvenliği

Afet ve kriz yönetimi

Eğitimde insan hakları ve demokrasi kültürü

Stres ve duygu yönetimi

Eğitimde teknoloji yönetimi ve çevre bilinci

Amaç Daha Güçlü Okul Yönetimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yeni uygulamayla hedefi yalnızca yönetici atamak değil; eğitim kurumlarında daha donanımlı, kriz yönetebilen, liderlik becerileri gelişmiş yöneticiler yetiştirmek.

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce tüm süreçlerin tamamlanması ve görevlendirilecek yöneticilerin hazır hale getirilmesi planlanıyor.