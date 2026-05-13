Sosyal medyada silahlı meydan okumaya polis baskını

Ankara’da sosyal medya üzerinden silahlı görüntüler paylaşarak birbirlerine tehdit mesajları verdiği belirlenen suç gruplarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucunda özellikle Altındağ ilçesi başta olmak üzere belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

19 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında:

Ruhsatsız silahlarla ateş açtıkları görüntüler

Tehdit içerikli paylaşımlar

Rakip gruplara yönelik meydan okumalar

paylaştığı tespit edildi.

Çok sayıda suç kaydı çıktı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre gözaltına alınan kişilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

Polis, bu paylaşımlarla bölgede korku atmosferi oluşturulmaya ve suç grupları arasında güç gösterisi yapılmaya çalışıldığını değerlendiriyor.

Ankara Emniyeti’nden net mesaj

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, kamu düzenini tehdit eden bu tür yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan ve kamu güvenliğini tehdit eden kişi ya da gruplara yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.