Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğini sürdürüyor. Şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu Yavuz Selim Mahallesi’nde de asfalt serimi yoğun bir tempoda devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, altyapı işlemleri tamamlanan sokaklar modern ve konforlu ulaşım standardına kavuşturuluyor. Ekipler, mahallede bozulan yolları sıcak asfaltla yenileyerek hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de mahalleye modern bir görünüm kazandırıyor.

Mahallede Birçok Sokakta Çalışmalar Tamamlandı

Yürütülen program kapsamında ekipler; Karacabey Caddesi ile 73010, 73013, 73014, 73015 ve 73008. sokaklarda asfalt serimini tamamladı. Çalışmaların sürdüğü 73006. Sokak’ta ise ekipler yoğun mesaisine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin planlı şekilde sürdürdüğü çalışmalar sayesinde mahallede ulaşımın daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle altyapı çalışmalarının ardından hızla gerçekleştirilen asfalt uygulamaları, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor.