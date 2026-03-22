HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle hastanede tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve bayram tatili gözetmeksizin görev başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayram sevincini paylaştı.



Hastanenin tüm birimlerini ve hasta odalarını tek tek gezen Avşaroğlu, tedavi gören vatandaşlarla yakından ilgilenerek moral verdi. Ziyaret sırasında hem personelin bayramını kutlayan hem de hastaların durumuna dair bilgi alan Avşaroğlu, sağlık hizmetinin kutsiyetine vurgu yaptı.

"Yaşam Enerjimizi Şifa Bulan Hastalarımızdan Alıyoruz"

Sağlık çalışanlarının fedakârca yürüttüğü görevin toplum için taşıdığı hayati öneme değinen Halil İbrahim Avşaroğlu, "Biz hayatını toplum sağlığına adamış insanlar olarak yaşam enerjimizi sağlığına kavuşan insanların mutluluklarından alıyoruz. Sağlığına kavuşan her insan bizim için motivasyon demek. Çok önemli bir görev icra ediyoruz. Kimisi sağlık çalışanlarının büyük çabasıyla yeniden hayata tutunuyor, kimisi ise en sevdiğinin ayağa kalkmasının mutluluğunu bizimle paylaşıyor. Bayramlar paylaşmak demek ve biz de mutluluğumuzu paylaşarak yaymaya çalışıyoruz."

Hastanede Bayramlaşma Gelenek Oldu

HG Hospital’ın sadece bir tedavi merkezi değil, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu ifade eden Avşaroğlu, bayramda görev yapan personelin özverisinin takdire şayan olduğunu belirtti. Ziyaret, hastane personeli ve hasta yakınları arasında sıcak bir bayram atmosferi oluştururken; hastalar, bu nazik ziyaretin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade ettiler.